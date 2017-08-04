У Дніпрі на хабарі затримали поліцейського. ВІДЕО
У Дніпрі на хабарі затримали поліцейського. ВІДЕО
Там СБУ затримала працівника карного розшуку Синельниковського відділу поліції, який підозрюється у хабарництві. Напевне чоловіку своєї зарплати замало, тож він вимагав десять тисяч гривень від місцевого жителі…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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