Кримчанина засудили через український прапор. ВІДЕО
Кримчанина засудили через український прапор. ВІДЕО
На три роки і сім місяців засудили кримчанина Володимира Балуха за український прапор.
Хоча російський суд аргументував свій вирок інакше.
За версією слідства, на горищі у чоловіка в селі Серебрянка знайшли боєприпаси.
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