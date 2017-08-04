Кримчанина засудили через український прапор. ВІДЕО

На три роки і сім місяців засудили кримчанина Володимира Балуха за український прапор.

Хоча російський суд аргументував свій вирок інакше.

За версією слідства, на горищі у чоловіка в селі Серебрянка знайшли боєприпаси.

Телеканал ЧП.INFO