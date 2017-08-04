У Києві непритомну дитину з ДЦП намагались виписати з лікарні. ВІДЕО

Юлія разом зі своєю 5-річною дочкою Серафімою їхала потягом з рідної Чернігівщини до Києва. Близько сьомої ранку дитині стало зле – раптом почалися судоми - просто у дорозі. Серафіма має дитячий церебральний параліч. Її мама готова до раптових змін здоров’я, утім все одно дуже перелякалася.

Жінка викликала швидку на найближчу залізничну станцію - «Дарниця» у Києві. Медики надали дитині першу медичну допомогу та повезли маму з дівчинкою у дитячу лікарню, що на вулиці Богатирській. Однак, там приїжджим, м’яко кажучи, не зраділи. Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO