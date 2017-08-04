Національна поліція України відзначає свою другу річницю. ВІДЕО
Національна поліція України відзначає свою другу річницю. ВІДЕО
На Софіївській площі у Києві – урочисті заходи. 4 серпня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про Національну поліцію».
Що вдалося досягнути за два роки, а, що так і залишилось в числі обіцянок і гучних заяв керівництва МВС та Нацполіції України, згадаємо.
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