Національна поліція України відзначає свою другу річницю. ВІДЕО

На Софіївській площі у Києві – урочисті заходи. 4 серпня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про Національну поліцію».

Що вдалося досягнути за два роки, а, що так і залишилось в числі обіцянок і гучних заяв керівництва МВС та Нацполіції України, згадаємо.

Телеканал ЧП.INFO