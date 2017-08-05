У Києві поліцейські затримали чоловіка, який вбив власну дружину. ВІДЕО

До чергової частини Оболонського управління поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення, що у квартирі він виявив мертвою свою матір.

На момент прибуття слідчо-оперативної групи лікарі швидкої констатували смерть жінки. За попереднім висновком медиків, потерпіла померла внаслідок проникаючих колото-різаних ран.

Для остаточного встановлення причини смерті тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу. У помешканні, де трапилася трагедія, правоохоронці виявили чоловіка загиблої, який зізнався у скоєному. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця події слідчо-оперативна група вилучила вісім ножів та сліди бурого кольору, схожі на кров. Речові докази направлено на експертні дослідження.

Поліцейські з’ясували, що 59-річна потерпіла разом зі своїм чоловіком вживала спиртні напої. Згодом між подружжям розпочалася сварка, яка переросла у бійку. В якийсь момент чоловік схопив зі столу кухонний ніж та двічі вдарив ним свою дружину. У результаті отриманих травм жінка померла.

Пояснити правоохоронцям причину свого вчинку підозрюваний не може. З його слів, він нічого не пам’ятає через те, що у момент скоєння злочину перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Наразі 65–річний киянин перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві