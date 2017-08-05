Як у Харкові рятувальники малюка з пральної машини діставали. ВІДЕО

На номер «101» надійшло повідомлення про те, що мала дитина опинилась затиснутою в пральній машині в квартирі за адресою: м. Харків, вул. В. Зубенко, 27.

Рятувальники негайно виїхали за вказаною адресою на пожежному автомобілі першої допомоги у кількості 4 чоловік. З’ясувалось, що хлопчик Володя 2010 року народження під час гри у схованки із сестрою заліз до пральної машини з якої потім ніяк не міг самостійно вибратись. Хлопець тримався і майже не плакав.

Рятувальники відразу заспокоїли хлопчика і його маму, повідомили, що зараз буде все гаразд та негайно приступили до операції з порятунку. Вони намастили хлопця та барабан пральної машини звичайним рослинним маслом і дитина з легкістю вислизнула із пастки. Вся операція була проведена менш ніж за 20 хвилин.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області