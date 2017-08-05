Ініціатора кривавої стрілянини у Коростені затримали у столиці. ВІДЕО

48-річного підозрюваного поліцейські розшукали у м. Києві. Блискавичну операцію з його затримання провели бійці житомирського КОРДу. Нині у рамках досудового розслідування тривають заходи щодо встановлення усіх обставин події.

Нагадаємо, подія мала місце увечері 30 липня на одній з вулиць м. Коростеня. У результаті конфлікту між раніше судимими чоловіками виникла стрілянина, унаслідок якої один з опонентів отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований до лікарні. Інший учасник події зник з місця пригоди на автомобілі.



– Оперативники провели комплекс необхідних оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення місця перебування стрілка, а також розшуку автомобіля, яким той пересувався. У результаті вдалося відстежити рух транспортного засобу: після події підозрюваний виїхав за межі Житомирщини, і був помічений у сусідній Київській області, - розповів начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області В’ячеслав Печененко.

Відтак уже надвечір 31 липня поліцейські встановили остаточне місцеперебування ймовірного стрілка.

– До операції із затримання було залучено бійців житомирського КОРДу, які блискуче справились із цим завданням. Підозрюваного затримали у столиці, за місцем його тимчасового проживання. Під час огляду поліцейські вилучили пістолет, що нині направлено на експертизу. Триває встановлення місця знаходження автоматичної зброї, що належить затриманому - продовжив керівник ГУНП Житомирщини.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області