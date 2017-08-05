Ініціатора кривавої стрілянини у Коростені затримали у столиці. ВІДЕО

Ініціатора кривавої стрілянини у Коростені затримали у столиці. ВІДЕО

23:00 05.08.2017

48-річного підозрюваного поліцейські розшукали у м. Києві. Блискавичну операцію з його затримання провели бійці житомирського КОРДу. Нині у рамках досудового розслідування тривають заходи щодо встановлення усіх обставин події.

Нагадаємо, подія мала місце увечері 30 липня на одній з вулиць м. Коростеня. У результаті конфлікту між раніше судимими чоловіками виникла стрілянина, унаслідок якої один з опонентів отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований до лікарні. Інший учасник події зник з місця пригоди на автомобілі.

– Оперативники провели комплекс необхідних оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення місця перебування стрілка, а також розшуку автомобіля, яким той пересувався. У результаті вдалося відстежити рух транспортного засобу: після події підозрюваний виїхав за межі Житомирщини, і був помічений у сусідній Київській області, - розповів начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області В’ячеслав Печененко.

Відтак уже надвечір 31 липня поліцейські встановили остаточне місцеперебування ймовірного стрілка.

– До операції із затримання було залучено бійців житомирського КОРДу, які блискуче справились із цим завданням. Підозрюваного затримали у столиці, за місцем його тимчасового проживання. Під час огляду поліцейські вилучили пістолет, що нині направлено на експертизу. Триває встановлення місця знаходження автоматичної зброї, що належить затриманому - продовжив керівник ГУНП Житомирщини.  

 

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Ініціатора кривавої стрілянини у Коростені затримали у столиці. ВІДЕО
Ініціатора кривавої стрілянини у Коростені затримали у столиці. ВІДЕО
05.08.2017 | 23:00
На Миколаївщині поліція затримала злодіїв, які пограбували фермера на 200 тис. гр. ВІДЕО
На Миколаївщині поліція затримала злодіїв, які пограбували фермера на 200 тис. гр. ВІДЕО
05.08.2017 | 22:00
Як у Харкові рятувальники малюка з пральної машини діставали. ВІДЕО
Як у Харкові рятувальники малюка з пральної машини діставали. ВІДЕО
05.08.2017 | 21:00
У Києві поліцейські затримали чоловіка, який вбив власну дружину. ВІДЕО
У Києві поліцейські затримали чоловіка, який вбив власну дружину. ВІДЕО
05.08.2017 | 20:02
У Черкасах затримані озброєні до зубів викрадачі жінки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Черкасах затримані озброєні до зубів викрадачі жінки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
05.08.2017 | 19:01
Миколаївські поліцейські затримали злодіїв, які обікрали будинок. ВІДЕО
Миколаївські поліцейські затримали злодіїв, які обікрали будинок. ВІДЕО
05.08.2017 | 18:00
МОЗ примусить лікарні звітувати про всі благодійні внески. ВІДЕО
МОЗ примусить лікарні звітувати про всі благодійні внески. ВІДЕО
05.08.2017 | 09:30
Національна поліція України відзначає свою другу річницю. ВІДЕО
Національна поліція України відзначає свою другу річницю. ВІДЕО
04.08.2017 | 23:45
У Києві непритомну дитину з ДЦП намагались виписати з лікарні. ВІДЕО
У Києві непритомну дитину з ДЦП намагались виписати з лікарні. ВІДЕО
04.08.2017 | 23:15
Кримчанина засудили через український прапор. ВІДЕО
Кримчанина засудили через український прапор. ВІДЕО
04.08.2017 | 22:45
На Волині СБУ затримала працівника суду під час збуту наркотиків. ВІДЕО
На Волині СБУ затримала працівника суду під час збуту наркотиків. ВІДЕО
04.08.2017 | 22:30
У Дніпрі на хабарі затримали поліцейського. ВІДЕО
У Дніпрі на хабарі затримали поліцейського. ВІДЕО
04.08.2017 | 22:15
В Одесі водій на «Жигулях» протаранив машину поліцейських. ВІДЕО
В Одесі водій на «Жигулях» протаранив машину поліцейських. ВІДЕО
04.08.2017 | 21:45
У Львові просто під час руху загорівся новий трамвай «Електрон». ВІДЕО
У Львові просто під час руху загорівся новий трамвай «Електрон». ВІДЕО
04.08.2017 | 21:15
У Києві затримані троє, які жорстоко пограбували чоловіка. ВІДЕО
У Києві затримані троє, які жорстоко пограбували чоловіка. ВІДЕО
04.08.2017 | 20:45
На Донеччині СБУ затримала контрабандистів тютюну та алкоголю до зони АТО. ВІДЕО
На Донеччині СБУ затримала контрабандистів тютюну та алкоголю до зони АТО. ВІДЕО
04.08.2017 | 20:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.