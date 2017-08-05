Миколаївські поліцейські затримали злодіїв, які обікрали будинок. ВІДЕО

До поліції зателефонував мешканець с. Велика Корениха Заводського району м. Миколаєва, який повідомив про те, що його будинок обікрали.

Зі слів заявника, невідомі особи, пошкодивши вікно, проникли на територію його домоволодіння звідки винесли металеві вироби, будівельні інструменти та інше майно, спричинивши збитків на 12 тис. грн.



Вжитими оперативно-розшуковими заходами оперуповноважені Заводського відділу поліції впродовж доби встановили осіб, які обґрунтовано підозрюються у причетності до вищевказаного кримінального правопорушення - 32-річного миколаївця та 25-річного мешканця Дніпропетровської області.



За узгодженням з органами прокуратури чоловікам було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України «Крадіжка» та затримано в порядку ст. 208 КПК України.



З’ясувалося, обидва підозрюваних раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності. Старший з чоловіків - за скоєння крадіжки, а його молодший товариш «відзначився» на території рідної області вчиненням розбійного нападу. Останній, звільнившись з місць позбавлення волі на початку 2017 року, приїхав до Миколаєва у пошуках роботи та влаштувався на міське звалище господарсько-побутових відходів. Там він познайомився з 32-річним місцевим мешканцем з яким, як в подальшому з’ясувалося, знову вчинив злочин.

У скоєному чоловіки зізнались та розповіли, що частину краденого вони віднесли до пункту прийому металобрухту, решту продали випадковим перехожим.

Наразі за вказаним фактом слідчими встановлюються всі обставини, перевіряється причетність затриманих до інших злочинів. 03 серпня 2017 року суд, задовольнивши клопотання слідчого, обрав для затриманих запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває.

Правоохоронці вилучили викрадене та повернули власнику.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області