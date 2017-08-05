Миколаївські поліцейські затримали злодіїв, які обікрали будинок. ВІДЕО

Миколаївські поліцейські затримали злодіїв, які обікрали будинок. ВІДЕО

18:00 05.08.2017

До поліції зателефонував мешканець с. Велика Корениха Заводського району м. Миколаєва, який повідомив про те, що його будинок обікрали.

Зі слів заявника, невідомі особи, пошкодивши вікно, проникли на територію його домоволодіння звідки винесли металеві вироби, будівельні інструменти та інше майно, спричинивши збитків на 12 тис. грн.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами оперуповноважені Заводського відділу поліції впродовж доби встановили осіб, які обґрунтовано підозрюються у причетності до вищевказаного кримінального правопорушення - 32-річного миколаївця та 25-річного мешканця Дніпропетровської області.

За узгодженням  з органами прокуратури чоловікам було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України «Крадіжка» та затримано в порядку ст. 208 КПК України. 

З’ясувалося, обидва підозрюваних раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності. Старший з чоловіків - за скоєння крадіжки, а його молодший товариш «відзначився» на території рідної області вчиненням розбійного нападу. Останній, звільнившись з місць позбавлення волі на початку 2017 року, приїхав до Миколаєва у пошуках роботи та влаштувався на міське звалище господарсько-побутових відходів. Там він познайомився з 32-річним місцевим мешканцем з яким, як в подальшому з’ясувалося, знову вчинив злочин.

 У скоєному чоловіки зізнались та розповіли, що частину краденого вони віднесли до пункту прийому металобрухту, решту продали випадковим перехожим.

Наразі за вказаним фактом слідчими встановлюються всі обставини, перевіряється причетність затриманих до інших злочинів. 03 серпня 2017 року суд, задовольнивши клопотання слідчого,  обрав для затриманих запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.  Досудове слідство триває.

Правоохоронці вилучили викрадене та повернули власнику.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Миколаївські поліцейські затримали злодіїв, які обікрали будинок. ВІДЕО
Миколаївські поліцейські затримали злодіїв, які обікрали будинок. ВІДЕО
05.08.2017 | 18:00
МОЗ примусить лікарні звітувати про всі благодійні внески. ВІДЕО
МОЗ примусить лікарні звітувати про всі благодійні внески. ВІДЕО
05.08.2017 | 09:30
Національна поліція України відзначає свою другу річницю. ВІДЕО
Національна поліція України відзначає свою другу річницю. ВІДЕО
04.08.2017 | 23:45
У Києві непритомну дитину з ДЦП намагались виписати з лікарні. ВІДЕО
У Києві непритомну дитину з ДЦП намагались виписати з лікарні. ВІДЕО
04.08.2017 | 23:15
Кримчанина засудили через український прапор. ВІДЕО
Кримчанина засудили через український прапор. ВІДЕО
04.08.2017 | 22:45
На Волині СБУ затримала працівника суду під час збуту наркотиків. ВІДЕО
На Волині СБУ затримала працівника суду під час збуту наркотиків. ВІДЕО
04.08.2017 | 22:30
У Дніпрі на хабарі затримали поліцейського. ВІДЕО
У Дніпрі на хабарі затримали поліцейського. ВІДЕО
04.08.2017 | 22:15
В Одесі водій на «Жигулях» протаранив машину поліцейських. ВІДЕО
В Одесі водій на «Жигулях» протаранив машину поліцейських. ВІДЕО
04.08.2017 | 21:45
У Львові просто під час руху загорівся новий трамвай «Електрон». ВІДЕО
У Львові просто під час руху загорівся новий трамвай «Електрон». ВІДЕО
04.08.2017 | 21:15
У Києві затримані троє, які жорстоко пограбували чоловіка. ВІДЕО
У Києві затримані троє, які жорстоко пограбували чоловіка. ВІДЕО
04.08.2017 | 20:45
На Донеччині СБУ затримала контрабандистів тютюну та алкоголю до зони АТО. ВІДЕО
На Донеччині СБУ затримала контрабандистів тютюну та алкоголю до зони АТО. ВІДЕО
04.08.2017 | 20:30
Родичі потерпілих у київській ДТП вимагають справедливості. ВІДЕО
Родичі потерпілих у київській ДТП вимагають справедливості. ВІДЕО
04.08.2017 | 20:15
На Луганщині СБУ затримала бойовика так званої "ЛНР". ВІДЕО
На Луганщині СБУ затримала бойовика так званої "ЛНР". ВІДЕО
04.08.2017 | 19:00
На Черкащині вантажівка перекинулась на залізничному переїзді . ВІДЕО
04.08.2017 | 15:00
У Вінниці поліцейські затримали банду квартирних крадіїв. ВІДЕО
У Вінниці поліцейські затримали банду квартирних крадіїв. ВІДЕО
04.08.2017 | 12:42
СБУ затримала організаторів диверсії в Одесі. ВІДЕО
СБУ затримала організаторів диверсії в Одесі. ВІДЕО
04.08.2017 | 11:23

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.