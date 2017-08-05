На Миколаївщині поліція затримала злодіїв, які пограбували фермера на 200 тис. гр. ВІДЕО

Слідчими Веселинівського відділення Вознесенського відділу поліції спільно з оперативними співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області під процесуальним керівництвом Вознесенської місцевої прокуратури були затримані троє чоловіків, обґрунтовано підозрюваних у скоєнні розбійного нападу на фермера.

Днями, о 23:50, до поліції звернувся 58-річний мешканець села Веселинівського району, місцевий фермер, який розповів, що на нього був скоєний розбійний напад. За його словами, після того, як він поставив до гаражу свій автомобіль, та збирався заходити до будинку, на подвір’ї на нього напали четверо невідомих у масках.

Погрожуючи пістолетом, зловмисники зв’язали господаря та побили, а з його помешкання забрали золоті вироби та гроші – 150 тисяч гривень та 200 тисяч доларів США, на які фермер збирався придбати трактор для сільгоспробіт.



Крім того, нападники забрали автомобіль заявника «TOYOTA Land Cruiser Prado-150», на якому і втекли. В ході слідчо-оперативних дій було виявлено авто, яке зловмисники покинули.



Завдяки професійній роботі поліцейських, троє зловмисників вже затримані. Двоє з них – громадяни та жителі Грузії 32 та 35 років, один – 50-річний миколаївець. Правоохоронці провели санкціонований обшук автомобілю зловмисників, у якому знайдено золоті вироби – потерпілий вже підтвердив, що це саме його викрадені цінності, а також гроші. Під час затримання один з нападників намагався порізати собі лезом живіт, поліцейські надали йому першу допомогу, наразі його життю ніщо не загрожує.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – «Розбій, направлений на заволодіння майном у великих та особливо великих розмірах вчинений групою осіб, що карається позбавленням волі на строк від восьми до 15 років з конфіскацією майна».

Встановлюється місцезнаходження четвертого спільника нападників, тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу затриманим.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області