МОЗ примусить лікарні звітувати про всі благодійні внески. ВІДЕО

Міністерство охорони здоров’я України контролюватиме усі зібрані благодійні внески у лікарнях. Про це йдеться в Указі, підписаному виконуючою обов’язки Міністра охорони здоров’я Уляною Супрун.

Вона на своїй сторінці у «Facebook» пише, що з 1 січня 2018 року медичні заклади мають показувати, скільки грошей отримали від благодійників. Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO