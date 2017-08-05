МОЗ примусить лікарні звітувати про всі благодійні внески. ВІДЕО
МОЗ примусить лікарні звітувати про всі благодійні внески. ВІДЕО
Міністерство охорони здоров’я України контролюватиме усі зібрані благодійні внески у лікарнях. Про це йдеться в Указі, підписаному виконуючою обов’язки Міністра охорони здоров’я Уляною Супрун.
Вона на своїй сторінці у «Facebook» пише, що з 1 січня 2018 року медичні заклади мають показувати, скільки грошей отримали від благодійників. Подробиці у сюжеті.
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