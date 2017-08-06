На Дніпропетровщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції. ВІДЕО

На Дніпропетровщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції. ВІДЕО

23:00 06.08.2017

Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на хабарі начальника одного з відділів управління карного розшуку обласного управління поліції.

Правоохоронці задокументували, що начальник спільно зі старшим оперуповноваженим  вимагали дві тисячі доларів у місцевої мешканки. У таку суму поліцейські оцінили здійснення заходів із розшуку вкраденого у жінки автомобіля.

Оперативники спецслужби затримали начальника відділу в одному зі спальних районів Дніпра під час отримання всієї суми хабара.  Старшого оперуповноваженого правоохоронці «взяли» на робочому місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на хабарі начальника одного з відділів управління карного розшуку обласного управління поліції.

Правоохоронці задокументували, що начальник спільно зі старшим оперуповноваженим  вимагали дві тисячі доларів у місцевої мешканки. У таку суму поліцейські оцінили здійснення заходів із розшуку вкраденого у жінки автомобіля.

Оперативники спецслужби затримали начальника відділу в одному зі спальних районів Дніпра під час отримання всієї суми хабара.  Старшого оперуповноваженого правоохоронці «взяли» на робочому місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3744#.JjOz534Q.dpbs

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