На Дніпропетровщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції. ВІДЕО

Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на хабарі начальника одного з відділів управління карного розшуку обласного управління поліції.

Правоохоронці задокументували, що начальник спільно зі старшим оперуповноваженим вимагали дві тисячі доларів у місцевої мешканки. У таку суму поліцейські оцінили здійснення заходів із розшуку вкраденого у жінки автомобіля.

Оперативники спецслужби затримали начальника відділу в одному зі спальних районів Дніпра під час отримання всієї суми хабара. Старшого оперуповноваженого правоохоронці «взяли» на робочому місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

