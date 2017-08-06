На Дніпропетровщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції. ВІДЕО
На Дніпропетровщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції. ВІДЕО
Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на хабарі начальника одного з відділів управління карного розшуку обласного управління поліції.
Правоохоронці задокументували, що начальник спільно зі старшим оперуповноваженим вимагали дві тисячі доларів у місцевої мешканки. У таку суму поліцейські оцінили здійснення заходів із розшуку вкраденого у жінки автомобіля.
Оперативники спецслужби затримали начальника відділу в одному зі спальних районів Дніпра під час отримання всієї суми хабара. Старшого оперуповноваженого правоохоронці «взяли» на робочому місці.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на хабарі начальника одного з відділів управління карного розшуку обласного управління поліції.
Правоохоронці задокументували, що начальник спільно зі старшим оперуповноваженим вимагали дві тисячі доларів у місцевої мешканки. У таку суму поліцейські оцінили здійснення заходів із розшуку вкраденого у жінки автомобіля.
Оперативники спецслужби затримали начальника відділу в одному зі спальних районів Дніпра під час отримання всієї суми хабара. Старшого оперуповноваженого правоохоронці «взяли» на робочому місці.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3744#.JjOz534Q.dpbs
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