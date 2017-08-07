Під Києвом розбився мотоцикліст на «Harley-Davidson». ВІДЕО.
Під Києвом розбився мотоцикліст на «Harley-Davidson». ВІДЕО.
Чоловік на «Harley-Davidson», за попередньою інформацією, рухався із Вишневого у напрямку Кільцевої дороги.
Аж раптом його понесло.
Очевидці кажуть, ймовірно мотоцикліст «впіймав» бордюр.
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