Під Києвом розбився мотоцикліст на «Harley-Davidson». ВІДЕО.

Під Києвом розбився мотоцикліст на «Harley-Davidson». ВІДЕО.

20:45 07.08.2017

Чоловік на «Harley-Davidson», за попередньою інформацією,  рухався із Вишневого у напрямку Кільцевої дороги.

Аж раптом його понесло.

Очевидці кажуть, ймовірно мотоцикліст «впіймав»  бордюр.

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