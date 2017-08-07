Під Києвом розбився мотоцикліст на «Harley-Davidson». ВІДЕО.

Чоловік на «Harley-Davidson», за попередньою інформацією, рухався із Вишневого у напрямку Кільцевої дороги.

Аж раптом його понесло.

Очевидці кажуть, ймовірно мотоцикліст «впіймав» бордюр.

Телеканал ЧП.INFO