У Києві п’яний водій на смерть збив дитину. ВІДЕО
У Києві п’яний водій на смерть збив дитину. ВІДЕО
Жахлива аварія, яка сталася в Дарницькому районі Києва. Подія відбулася на вулиці Садовій.
П’яний водій на Шевроле раптово виїхав на узбіччя і збив 2 дітей
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