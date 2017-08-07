У Полтаві футбольні вболівальники побилися із поліцією. ВІДЕО
У Полтаві футбольні вболівальники побилися із поліцією. ВІДЕО
Група прихильників столичного клубу вдерлася на стадіон за допомогою сили, квитків в них не було. На відео можна побачити, як кількадесят молодиків підіймаються сходами.
Налаштовані вони агресивно.
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