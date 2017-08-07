Негода в Україні. Внаслідок шквального вітру є загиблі та поранені. ВІДЕО
Негода в Україні. Внаслідок шквального вітру є загиблі та поранені. ВІДЕО
Південною частиною України пройшов антициклон, який приніс із собою сильні зливи та буревії. Найгірша ситуація в Херсонській та Миколаївській областях.
Там через негоду загинула одна людина ще п’ятеро зазнали травм.
Зокрема, у селищі Лазурне Херсонської області поривом вітру перекинуло на бік вантажівку. За нещасливим збігом обставин поруч стояла жінка, і машина впала прямо на неї. Внаслідок інциденту жінка загинула. Також травмувалося двоє дітей, які перебували в кабіні.
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