У Києві арештували підозрюваного у вбивстві своєї родини. ВІДЕО
У Києві арештували підозрюваного у вбивстві своєї родини. ВІДЕО
Киянин вбив свою родину. Все сталося в одній з квартир у Голосіївському районі столиці. Власне, там мешкала велика сім`я. Аж поки одного дня, син не вбив усіх.
Річ у тім, що 42-річний чоловік психічно нездоровий, довгий час стояв на обліку у лікарні. У вбивстві: батька, матері, і двох сестер правоохоронцям зізнався сам.
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