У Києві арештували підозрюваного у вбивстві своєї родини. ВІДЕО

Киянин вбив свою родину. Все сталося в одній з квартир у Голосіївському районі столиці. Власне, там мешкала велика сім`я. Аж поки одного дня, син не вбив усіх.

Річ у тім, що 42-річний чоловік психічно нездоровий, довгий час стояв на обліку у лікарні. У вбивстві: батька, матері, і двох сестер правоохоронцям зізнався сам.

Телеканал ЧП.INFO