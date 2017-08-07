На полтавську суддю Ларису Гольник подали до суду. ВІДЕО

Олександр Мамай - він мер Полтави, і він досі не поніс законного покарання – про це вкотре заявила полтавська суддя Лариса Гольник у статті одному з українських видань. Жінка розповіла чимало подробиць справи.

І сподобались такі одкровення не всім. Тепер представник мера Мамая, який захищає його у судді, позивається на суддю Гольник та на керівництво видання. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала Лариса Гольник.

Телеканал ЧП.INFO