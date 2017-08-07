В Івано-Франківську чоловік намагався зарізати дружину. ВІДЕО

Підозра у подружній зраді ледве не завершилася вбивством. В Івано-Франківську чоловік напав на дружину із уламком скла.

Приставив його до горла і вимагав зізнатись, з ким вона йому зраджує. Жінка почала кричати, але тривалий час ніхто не реагував. Зрештою, галас почула сусідка. Вона і викликала поліцію.

Коли вже патрульні визволили жінку, нападника затримали. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження по факту нанесення легких тілесних ушкоджень.

Телеканал ЧП.INFO