В Івано-Франківську чоловік намагався зарізати дружину. ВІДЕО
В Івано-Франківську чоловік намагався зарізати дружину. ВІДЕО
Підозра у подружній зраді ледве не завершилася вбивством. В Івано-Франківську чоловік напав на дружину із уламком скла.
Приставив його до горла і вимагав зізнатись, з ким вона йому зраджує. Жінка почала кричати, але тривалий час ніхто не реагував. Зрештою, галас почула сусідка. Вона і викликала поліцію.
Коли вже патрульні визволили жінку, нападника затримали. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження по факту нанесення легких тілесних ушкоджень.
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