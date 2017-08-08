В Україні хочуть саджати за ґрати за незаконний перетин кордону. ВІДЕО
В Україні хочуть саджати за ґрати за незаконний перетин кордону. ВІДЕО
Перетин кордону з Україною поза пунктами пропуску може вилитись у три роки позбавлення волі.
Відповідний законопроект уже зареєстрували у Верховній Раді.
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