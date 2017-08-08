На Рівненщині затонув... автомобіль. ВІДЕО
На Рівненщині затонув... автомобіль. ВІДЕО
І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:
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