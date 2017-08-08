На Рівненщині затонув... автомобіль. ВІДЕО

На Рівненщині затонув... автомобіль. ВІДЕО

07:03 08.08.2017

І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:

На Рівненщині люди самотужки дістали потонулий джип…

Квартирних крадіїв-іноземців «на гарячому» затримали в Одесі...

У Києві арештували підозрюваного у вбивстві своєї родини.

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