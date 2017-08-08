У Києві в ДТП загинуло семеро людей, серед них восьмирічна дитина. ВІДЕО
У Києві в ДТП загинуло семеро людей, серед них восьмирічна дитина. ВІДЕО
Шматки заліза розкидано на десятки метрів. Та найжахливіше – це жертви аварії. Лише уявіть у кривавій ДТП загинуло семеро людей, серед них восьмирічна дівчинка, ще одного постраждалого. ДТП сталась під Києвом, на Бориспільській окружній, поблизу АЗС. Зіткнулися "ВАЗ" та Opel.
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