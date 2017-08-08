Київська поліція затримала підозрюваного у вбивстві іноземця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Київська поліція затримала підозрюваного у вбивстві іноземця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

09:22 08.08.2017

Чоловіка, який підозрюється у тяжкому злочині, затримали на вокзалі в Одесі при спробі покинути країну. Зараз він перебуває під вартою.

Нагадаємо, про вбивство чоловіка поліції стало відомо наприкінці червня. Громадянин іншої держави орендував квартиру у Голосіївському районі столиці та кілька днів не виходив із знайомими на зв'язок. Коли вони потрапили у помешкання, виявили його із вогнепальними пораненнями голови, грудної клітини та руки.

За словами начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрія Крищенка,  під час огляду помешкання правоохоронці виявили зброю:

«Вилучили сумку із автоматом Калашникова, пістолетом ТТ та патронами до них. Окрім того, поліцейські знайшли у квартирі пістолет Макарова, із якого, імовірно, скоїли  смертельні постріли».

Виявлені речі вилучили та направили на експертизу, а слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

«У ході оперативно-розшукових дій ми встановили причетність до вбивства 52-річного неодноразово судимого громадянина іншої держави, який після злочину відразу покинув столицю і переховувався у Львові. Згодом зловмисник переїхав до Одеси, звідки планував перебратися у Туреччину. Разом із одеськими колегами нам вдалося його затримати», - зазначив Андрій Крищенко.

Затриманого доставили до столиці, де слідчі оголосили йому про підозру. Нині чоловік перебуває під вартою, а правоохоронці встановлюють обставини, мотиви і причини вбивства, а також інформацію щодо його причетності до інших злочинів. Також поліцейські з’ясовують походження вилученої зброї та мету її використання. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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