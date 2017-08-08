У Маріуполі на перехресті сталася серйозна ДТП з постраждалими. ВІДЕО
У Маріуполі на перехресті сталася серйозна ДТП з постраждалими. ВІДЕО
Сталася вона саме на перетині вулиць Торгової та Георгіївської. Зіткнулися тут Сітроен та Нива Шевроле.
|
08.08.2017 | 12:44
|
08.08.2017 | 09:22
|
08.08.2017 | 07:47
|
08.08.2017 | 07:03
|
08.08.2017 | 06:30
|
07.08.2017 | 23:45
|
07.08.2017 | 23:15
|
07.08.2017 | 22:45
|
07.08.2017 | 22:15
|
07.08.2017 | 21:45
|
07.08.2017 | 21:15
|
07.08.2017 | 20:45
|
06.08.2017 | 23:00
|
06.08.2017 | 20:00
|
06.08.2017 | 19:02
|
06.08.2017 | 18:04
-
- 1 з 820
- ››