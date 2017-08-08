У Києві чоловіка затримали за підозрою у звірячому вбивстві матері. ВІДЕО

У Києві чоловіка затримали за підозрою у звірячому вбивстві матері. ВІДЕО

13:22 08.08.2017

Вночі до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення, що в одній з квартир на підлозі лежить непритомна жінка.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Оперативники встановили, що зловмисник та його 68-річна мати кілька днів вживали алкоголь. У якийсь момент між ними виникла сварка, в результаті якої син кілька разів вдарив жінку кулаком по голові та обличчі. Донька потерпілої, яка проживає в сусідній кімнаті квартири разом зі своїм чоловіком та неповнолітніми дітьми, почувши лайку та галас, відразу викликала правоохоронців. Лікарі «швидкої», які прибули на виклик, констатували смерть потерпілої.

Правопорушника затримали на місці злочину в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 46-річний місцевий житель, який раніше мав проблеми із законом.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві чоловіка затримали за підозрою у звірячому вбивстві матері. ВІДЕО
У Києві чоловіка затримали за підозрою у звірячому вбивстві матері. ВІДЕО
08.08.2017 | 13:22
У Маріуполі на перехресті сталася серйозна ДТП з постраждалими. ВІДЕО
У Маріуполі на перехресті сталася серйозна ДТП з постраждалими. ВІДЕО
08.08.2017 | 12:44
Київська поліція затримала підозрюваного у вбивстві іноземця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Київська поліція затримала підозрюваного у вбивстві іноземця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
08.08.2017 | 09:22
У Києві в ДТП загинуло семеро людей, серед них восьмирічна дитина. ВІДЕО
У Києві в ДТП загинуло семеро людей, серед них восьмирічна дитина. ВІДЕО
08.08.2017 | 07:47
Під Миколаєвом розбійники з ножем та пістолетом напали на автомобіль. ВІДЕО
08.08.2017 | 07:03
В Україні хочуть саджати за ґрати за незаконний перетин кордону. ВІДЕО
В Україні хочуть саджати за ґрати за незаконний перетин кордону. ВІДЕО
08.08.2017 | 06:30
В Івано-Франківську чоловік намагався зарізати дружину. ВІДЕО
В Івано-Франківську чоловік намагався зарізати дружину. ВІДЕО
07.08.2017 | 23:45
На полтавську суддю Ларису Гольник подали до суду. ВІДЕО
На полтавську суддю Ларису Гольник подали до суду. ВІДЕО
07.08.2017 | 23:15
У Києві арештували підозрюваного у вбивстві своєї родини. ВІДЕО
У Києві арештували підозрюваного у вбивстві своєї родини. ВІДЕО
07.08.2017 | 22:45
Негода в Україні. Внаслідок шквального вітру є загиблі та поранені. ВІДЕО
Негода в Україні. Внаслідок шквального вітру є загиблі та поранені. ВІДЕО
07.08.2017 | 22:15
У Полтаві футбольні вболівальники побилися із поліцією. ВІДЕО
У Полтаві футбольні вболівальники побилися із поліцією. ВІДЕО
07.08.2017 | 21:45
У Києві п’яний водій на смерть збив дитину. ВІДЕО
У Києві п’яний водій на смерть збив дитину. ВІДЕО
07.08.2017 | 21:15
Під Києвом розбився мотоцикліст на «Harley-Davidson». ВІДЕО.
Під Києвом розбився мотоцикліст на «Harley-Davidson». ВІДЕО.
07.08.2017 | 20:45
На Дніпропетровщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції. ВІДЕО
На Дніпропетровщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції. ВІДЕО
06.08.2017 | 23:00
СБУ затримала двох інформаторів «ДНР» у зоні проведення АТО. ВІДЕО
СБУ затримала двох інформаторів «ДНР» у зоні проведення АТО. ВІДЕО
06.08.2017 | 20:00
У Дніпрі ревнивець битою проломив голову супернику. ВІДЕО
У Дніпрі ревнивець битою проломив голову супернику. ВІДЕО
06.08.2017 | 19:02

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.