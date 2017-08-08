На Черкащині затримано чоловіка, який пропонував хабар поліцейському. ВІДЕО

На Черкащині затримано чоловіка, який пропонував хабар поліцейському. ВІДЕО

23:00 08.08.2017

В Уманському районі затримали чоловіка, який намагався дати хабара співробітнику слідчого відділення поліції в Черкаській області. Зловмисник хотів аби його знайомого, який перетнув кордон та перебував в Україні нелегально, не притягнули до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки. Правоохоронцями затримано зловмисника в момент передачі хабара.

27-річний мешканець Києва, аби його знайомий уник кримінальної відповідальності, запропонував керівнику слідчого відділення одного з відділень в Черкаській області хабара в сумі 2 000 доларів США.

Під час перевірки було встановлено, що 25-річний громадянин Молдови, потрапив та перебував на території нашої держави нелегально. Він був затриманий за вчинення крадіжки з домоволодіння в Уманському районі. Відносно нього було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка з проникненням) Кримінального кодексу України та затримано в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Чоловік призначив зустріч для передачі коштів співробітнику поліції в службовому кабінеті. Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з працівниками ГУНП в Черкаській області та співробітниками Уманської місцевої прокуратури Черкаської області задокументували факт дачі неправомірної вигоди та вилучили предмет хабара.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої та із спеціальною конфіскацією. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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