У Києві поліцейські затримали чоловіка, який грозився підірвати лікарню. ВІДЕО

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який грозився підірвати лікарню. ВІДЕО

15:00 08.08.2017

Подія сталася вчора пізно ввечері у Печерському районі столиці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Розпочато два кримінальні провадження.

Близько 22-ї години до поліції надійшло повідомлення від пацієнтки лікарні про те, що в неї зник мобільний телефон. У крадіжці вона підозрювала сина своєї сусідки по палаті.

«На місце для з’ясування обставин прибули патрульні поліцейські. Коли вони спілкувалися із потерпілою, у приміщення зайшов батько хлопця, якого заявниця підозрювала у крадіжці. Чоловік перебував у нетверезому стані, почав конфліктувати, а потім, зі слів свідків, дістав із пакета три боєприпаси. При цьому почав погрожувати пацієнтам, медперсоналу і поліцейським зірвати гранати, оскільки вважав: звинувачення на адресу його сина – безпідставні», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Зі зловмисником почали перемовини, аби попередити можливий вибух. Тож через деякий час медсестрі вдалося переконати чоловіка віддати їй одну гранату в обмін на можливість безперешкодно покинути приміщення медичного закладу.

Як тільки в чергову частину надійшло повідомлення про озброєного чоловіка, на місце події слідчо-оперативна група, всі найближчі наряди та вибухотехніки. На момент їх приїзду агресивний киянин втік, а боєприпас без запалу жінка передала правоохоронцю. Небезпечний предмет вилучили на дослідження.

«Правоохоронці почали пошуки зловмисника. Зрештою співробітники спецпідрозділу затримали його та доставили до Печерського управління поліції для проведення слідчих дій. Окрім того, встановлюємо, де чоловік залишив ще дві гранати, оскільки на момент затримання у нього їх не було», - зазначив Андрій Крищенко.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Печерському управлінні поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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