Після ДТП у Києві "БМВ" перетворилась на груду металу, є травмовані. ВІДЕО
Після ДТП у Києві "БМВ" перетворилась на груду металу, є травмовані. ВІДЕО
Карколомна аварія сталася ввечері на Набережному шосе. Автомобіль БМВ рухався зі сторони мосту Патона. Але в якийсь момент машина стала некерованою, водій втратив над нею контроль.
|
08.08.2017 | 21:21
|
08.08.2017 | 21:15
|
08.08.2017 | 20:45
|
08.08.2017 | 15:00
|
08.08.2017 | 13:22
|
08.08.2017 | 12:44
|
08.08.2017 | 09:22
|
08.08.2017 | 07:47
|
08.08.2017 | 07:03
|
08.08.2017 | 06:30
|
07.08.2017 | 23:45
|
07.08.2017 | 23:15
|
07.08.2017 | 22:45
|
07.08.2017 | 22:15
|
07.08.2017 | 21:45
|
07.08.2017 | 21:15
-
- 1 з 820
- ››