На Одещині туристів несподівано висадили з автобусу під пекуче сонце. ВІДЕО
На Одещині туристів несподівано висадили з автобусу під пекуче сонце. ВІДЕО
Шість годин туристи з Дніпра, Миколаєва та Одеси провели під пекучим сонцем в очікуванні водія автобуса. Річ у тім, що близько четвертої ранку з Дніпра люди вирушили у мандрівку до Македонії, Чорногорії та Хорватії. Дорогою до Європи автобус, за словами пасажирів, кілька разів ламався, не працював кондиціонер.
А неподалік від кордону з Румунією, у місті Ізмаїл в Одеській області, взагалі, усіх дорослих і десятьох дітей, висадили просто на узбіччя і наказали чекати.
Подробиці у сюжеті.
|
08.08.2017 | 21:21
|
08.08.2017 | 21:15
|
08.08.2017 | 20:45
|
08.08.2017 | 15:00
|
08.08.2017 | 13:22
|
08.08.2017 | 12:44
|
08.08.2017 | 09:22
|
08.08.2017 | 07:47
|
08.08.2017 | 07:03
|
08.08.2017 | 06:30
|
07.08.2017 | 23:45
|
07.08.2017 | 23:15
|
07.08.2017 | 22:45
|
07.08.2017 | 22:15
|
07.08.2017 | 21:45
|
07.08.2017 | 21:15
-
- 1 з 820
- ››