На Одещині туристів несподівано висадили з автобусу під пекуче сонце. ВІДЕО

Шість годин туристи з Дніпра, Миколаєва та Одеси провели під пекучим сонцем в очікуванні водія автобуса. Річ у тім, що близько четвертої ранку з Дніпра люди вирушили у мандрівку до Македонії, Чорногорії та Хорватії. Дорогою до Європи автобус, за словами пасажирів, кілька разів ламався, не працював кондиціонер.

А неподалік від кордону з Румунією, у місті Ізмаїл в Одеській області, взагалі, усіх дорослих і десятьох дітей, висадили просто на узбіччя і наказали чекати.

Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO