У Києві син звіряче та безжально вбив матір. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Неспокійна ніч видалась для мешканців однієї з багатоповерхівок столиці.

Приїхала поліція, карети швидкої і все через жахливу подію, яка сталася в одній із квартир. Чоловік вбив жінку. Мова про сина та матір. Все сталося вночі.

Правоохоронцям розповіли – в квартирі на підлозі лежить непритомна жінка.

Дзвонила донька потерпілої.

Телеканал ЧП.INFO