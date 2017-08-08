У Києві син звіряче та безжально вбив матір. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві син звіряче та безжально вбив матір. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Неспокійна ніч видалась для мешканців однієї з багатоповерхівок столиці.
Приїхала поліція, карети швидкої і все через жахливу подію, яка сталася в одній із квартир. Чоловік вбив жінку. Мова про сина та матір. Все сталося вночі.
Правоохоронцям розповіли – в квартирі на підлозі лежить непритомна жінка.
Дзвонила донька потерпілої.
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