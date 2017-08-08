Напад на темношкірих студентів у Луцьку поліція вважає хуліганством. ВІДЕО
Напад на темношкірих студентів у Луцьку поліція вважає хуліганством. ВІДЕО
У Луцьку на іноземців, які ввечері прогулювалися центральним парком, напали розлючені молодики.
Почалася серйозна бійка.
До лікарні після сутички потрапило троє темношкірих студентів, зловмисники з місця злочину втекли.
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