У Києві слідчі розкрили навмисне вбивство іноземця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві слідчі розкрили навмисне вбивство іноземця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Злочин стався ще наприкінці червня.
Тіло 27-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями виявили в орендованій квартирі. Також в помешканні знайшли зброю. У сумці лежав автомат, пістолет та набої до них.
Все це поліцейські вилучили, провели кілька експертиз та звісно ж стали шукати злочинця.
На це знадобився місяць.
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