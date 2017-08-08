У Києві слідчі розкрили навмисне вбивство іноземця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Злочин стався ще наприкінці червня.

Тіло 27-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями виявили в орендованій квартирі. Також в помешканні знайшли зброю. У сумці лежав автомат, пістолет та набої до них.

Все це поліцейські вилучили, провели кілька експертиз та звісно ж стали шукати злочинця.

На це знадобився місяць.

Телеканал ЧП.INFO