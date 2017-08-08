На Луганщині директор інтернату попався на хабарі. ВІДЕО

У Попасній на Луганщині правоохоронці затримали на хабарі директора психоневрологічного інтернату. Як виявилось, він вимагав від місцевого підприємця 50 тисяч гривень, а за це обіцяв продовжити договір про постачання продуктів до його інтернату.

І не лише це. Також в огляді корупційних злочинів дивіться…

В Черкаській області чоловік хотів відкупити товариша від в’язниці

В Запорізькій лікарні медик за гроші оформлювала групи інвалідності

В Луцьку поліцейський хотів за гроші сфальсифікувати експертизу

Телеканал ЧП.INFO