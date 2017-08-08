На Луганщині директор інтернату попався на хабарі. ВІДЕО
На Луганщині директор інтернату попався на хабарі. ВІДЕО
У Попасній на Луганщині правоохоронці затримали на хабарі директора психоневрологічного інтернату. Як виявилось, він вимагав від місцевого підприємця 50 тисяч гривень, а за це обіцяв продовжити договір про постачання продуктів до його інтернату.
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