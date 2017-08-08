На Полтавщині помер у лікарні побитий депутат міськради. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Полтавщині помер у лікарні побитий депутат міськради. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Полтавщині помер у лікарні депутат міськради від партії «Свобода» Олег Супруненко.
Це сталося через 26 днів після того, як його жорстоко побили в Миргороді –повідомляють у прес-службі обласної організації політичного руху
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