На Полтавщині помер у лікарні побитий депутат міськради. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

На Полтавщині помер у лікарні депутат міськради від партії «Свобода» Олег Супруненко.

Це сталося через 26 днів після того, як його жорстоко побили в Миргороді –повідомляють у прес-службі обласної організації політичного руху

Телеканал ЧП.INFO