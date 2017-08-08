У Києві чоловік з гранатами хотів підірвати лікарню. ВІДЕО
У Києві чоловік з гранатами хотів підірвати лікарню. ВІДЕО
Моторошну ніч довелося пережити мед працівникам та пацієнтам лікарні на вулиці Підвисоцького у Києві.
Розпочалося все з дзвінка пацієнтки у поліцію. Приблизно о десятій вечора вона заявила про крадіжку телефону.
У злочині підозрювала сина своєї сусідки по палаті. Коли вона спілкувалася з полісменами по телефону, у палату зайшов п’яний батько хлопця, про якого саме розповідала жінка, дістав з пакета три гранати і почав кричати.
Чоловік погрожував підірвати себе та відвідувачів. З ним почали перемовини. Однак, патрульних він слухати не став. Домовитися з нетверезим чоловіком вдалося одній з медичних працівниць
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