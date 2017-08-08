У Києві чоловік з гранатами хотів підірвати лікарню. ВІДЕО

Моторошну ніч довелося пережити мед працівникам та пацієнтам лікарні на вулиці Підвисоцького у Києві.

Розпочалося все з дзвінка пацієнтки у поліцію. Приблизно о десятій вечора вона заявила про крадіжку телефону.

У злочині підозрювала сина своєї сусідки по палаті. Коли вона спілкувалася з полісменами по телефону, у палату зайшов п’яний батько хлопця, про якого саме розповідала жінка, дістав з пакета три гранати і почав кричати.

Чоловік погрожував підірвати себе та відвідувачів. З ним почали перемовини. Однак, патрульних він слухати не став. Домовитися з нетверезим чоловіком вдалося одній з медичних працівниць

Телеканал ЧП.INFO