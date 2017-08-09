Новий Верховний суд України повинен розглянути 50 тис. справ. ВІДЕО
Новий Верховний суд України повинен розглянути 50 тис. справ. ВІДЕО
Верховний суд України остаточно ще не оновився, ще немає повного складу суддів, але вже є купа роботи.
Новому Верховному суду доведеться стартувати з розгляду 50 тисяч справ, до яких раніше «не дійшли руки» у вищих судах.
Подробиці у сюжеті.
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