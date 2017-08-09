Новий Верховний суд України повинен розглянути 50 тис. справ. ВІДЕО

Верховний суд України остаточно ще не оновився, ще немає повного складу суддів, але вже є купа роботи.

Новому Верховному суду доведеться стартувати з розгляду 50 тисяч справ, до яких раніше «не дійшли руки» у вищих судах.

Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO