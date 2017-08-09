Екс-міліціонер з Маріуполя продавав е-ключі до баз даних ДАІ. ВІДЕО
Екс-міліціонер з Маріуполя продавав е-ключі до баз даних ДАІ. ВІДЕО
Силовики вийшли на колишнього міліціонера.
Затримали його, коли зловмисник приїхав до Маріуполя аби продати замовникам чергову партію електронних ключів.
Наразі тривають слідчі дії.
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