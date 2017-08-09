Сім нападів на журналістів в Україні зафіксовано впродовж липня. ВІДЕО

Експерти в Національній спілці журналістів постійно моніторять ситуацію і кожного місяці підбивають підсумки.

Так от Всього впродовж липня 2017 року фахівці НСЖУ зафіксували 7 нападів на журналістів. Мова навіть не про перешкоджання професійній діяльності, а про реальні напади.

За даними прес-служби НСЖУ, постраждали журналісти з Києва, Вінниці, Миколаєва, Кривого Рогу, Житомирської області, Черкас та журналісти, які нині працюють у зоні АТО в Донецькій області

Телеканал ЧП.INFO