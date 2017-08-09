В Одеській області поліцейські затримали наркоторговців. ВІДЕО
В Одеській області поліцейські затримали наркоторговців. ВІДЕО
Двох чоловіків та жінку підозрюють у перевезенні, зберіганні та розповсюдженні важких наркотиків.
Працювали вони на території Одеської області.
Попередньо, ватажком групи був 27-річний чоловік.
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