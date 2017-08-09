На Черкащині чоловік намагався відкупити товариша від ув’язнення. ВІДЕО

На Черкащині чоловік намагався відкупити товариша від ув’язнення. ВІДЕО

08:00 09.08.2017

Забажав врятувати друга від ув’язнення, а тепер і сам може потрапити за ґрати. Так невдало завершився задум для одного із жителів Черкаської області.

Він хотів домовитися із слідчим за гроші залагодити справу проти його товариша. Нещодавно той приїхав нелегально в Україну з Молдови і попався тут на крадіжці. Детальніше, дивіться у сюжеті.

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