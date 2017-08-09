В одній з харківських багатоповерхівок виникла серйозна пожежа. ВІДЕО

О пів на восьму вечора, на 101 зателефонували перелякані жителі – сказали горить їхній будинок, що на провулку Соборному 1.

Палає на шостому поверсі.

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

У Києві син вбив матір

В Одеській області затримали наркоторговців

Телеканал ЧП.INFO