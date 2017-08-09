У Києві п’яний водій спровокував масштабну ДТП. ВІДЕО

У Києві п’яний водій спровокував масштабну ДТП. ВІДЕО

20:10 09.08.2017

Вночі на вулиці Кирилівській керманич Опеля в’їхав в машину, в якій були жінка з дитиною. Однак, зупинятися порушник не схотів, чим душ натиснув на педаль газу та помчав далі. Потім на своєму шляху він наздогнав Тойоту. Водій машини каже – дивом все обійшлося без жертв….

Оператор – М.Шинкар

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Прикарпатті поїзд розчавив легковик. ВІДЕО
На Прикарпатті поїзд розчавив легковик. ВІДЕО
09.08.2017 | 20:20
У Києві п’яний водій спровокував масштабну ДТП. ВІДЕО
У Києві п’яний водій спровокував масштабну ДТП. ВІДЕО
09.08.2017 | 20:10
На Черкащині чоловік намагався відкупити товариша від ув’язнення. ВІДЕО
На Черкащині чоловік намагався відкупити товариша від ув’язнення. ВІДЕО
09.08.2017 | 08:00
В одній з харківських багатоповерхівок виникла серйозна пожежа. ВІДЕО
В одній з харківських багатоповерхівок виникла серйозна пожежа. ВІДЕО
09.08.2017 | 08:00
В Одеській області поліцейські затримали наркоторговців. ВІДЕО
В Одеській області поліцейські затримали наркоторговців. ВІДЕО
09.08.2017 | 07:45
Сім нападів на журналістів в Україні зафіксовано впродовж липня. ВІДЕО
Сім нападів на журналістів в Україні зафіксовано впродовж липня. ВІДЕО
09.08.2017 | 07:30
Екс-міліціонер з Маріуполя продавав е-ключі до баз даних ДАІ. ВІДЕО
Екс-міліціонер з Маріуполя продавав е-ключі до баз даних ДАІ. ВІДЕО
09.08.2017 | 07:22
Новий Верховний суд України повинен розглянути 50 тис. справ. ВІДЕО
Новий Верховний суд України повинен розглянути 50 тис. справ. ВІДЕО
09.08.2017 | 07:01
У Маріуполі екс-міліціонера взяли за продаж е-ключів до баз ДАІ. ВІДЕО
У Маріуполі екс-міліціонера взяли за продаж е-ключів до баз ДАІ. ВІДЕО
09.08.2017 | 00:00
На Полтавщині помер у лікарні побитий депутат міськради. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Полтавщині помер у лікарні побитий депутат міськради. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
08.08.2017 | 23:45
На Луганщині директор інтернату попався на хабарі. ВІДЕО
На Луганщині директор інтернату попався на хабарі. ВІДЕО
08.08.2017 | 23:15
На Черкащині затримано чоловіка, який пропонував хабар поліцейському. ВІДЕО
На Черкащині затримано чоловіка, який пропонував хабар поліцейському. ВІДЕО
08.08.2017 | 23:00
У Києві слідчі розкрили навмисне вбивство іноземця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві слідчі розкрили навмисне вбивство іноземця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
08.08.2017 | 22:45
Напад на темношкірих студентів у Луцьку поліція вважає хуліганством. ВІДЕО
Напад на темношкірих студентів у Луцьку поліція вважає хуліганством. ВІДЕО
08.08.2017 | 22:15
У Києві син звіряче та безжально вбив матір. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві син звіряче та безжально вбив матір. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
08.08.2017 | 21:45
У Києві чоловік з гранатами хотів підірвати лікарню. ВІДЕО
У Києві чоловік з гранатами хотів підірвати лікарню. ВІДЕО
08.08.2017 | 21:21

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Реакція українців на загибель Ірини Бережної - це був тест на людяність
08.08.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.