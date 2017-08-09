У Києві п’яний водій спровокував масштабну ДТП. ВІДЕО

Вночі на вулиці Кирилівській керманич Опеля в’їхав в машину, в якій були жінка з дитиною. Однак, зупинятися порушник не схотів, чим душ натиснув на педаль газу та помчав далі. Потім на своєму шляху він наздогнав Тойоту. Водій машини каже – дивом все обійшлося без жертв….

Оператор – М.Шинкар

Телеканал ЧП.INFO