У Києві п’яний водій спровокував масштабну ДТП. ВІДЕО
У Києві п’яний водій спровокував масштабну ДТП. ВІДЕО
Вночі на вулиці Кирилівській керманич Опеля в’їхав в машину, в якій були жінка з дитиною. Однак, зупинятися порушник не схотів, чим душ натиснув на педаль газу та помчав далі. Потім на своєму шляху він наздогнав Тойоту. Водій машини каже – дивом все обійшлося без жертв….
Оператор – М.Шинкар
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