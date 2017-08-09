На Прикарпатті поїзд розчавив легковик. ВІДЕО
На Прикарпатті поїзд розчавив легковик. ВІДЕО
В Івано-Франківській області пасажирський поїзд сполученням «Київ – Ворохта» збив легковик. Інцидент трапився на залізно дорожньому переїзді в селищі Більшівці. Чому водій легковика здійснив небезпечний маневр і захотів проскочити колію невідомо. Він, його дружина та двоє дітей загинули на місці.
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