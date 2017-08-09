СБУ шукала в редакції «Страна.ua» дані державної таємниці. ВІДЕО

Олена Гітлянська, речниця СБУ, підтвердила інформацію про обшуки. В редакції «Страна.ua» справу про держтаємницю вважають сфабрикованою. А у Національній спілці журналістів України називають увагу до одного конкретного Інтернет-видання системною та аж занадто прискіпливою.

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