В Києві після ДТП водій покинув машину і втік. ВІДЕО
В Києві після ДТП водій покинув машину і втік. ВІДЕО
В Києві на вулиці Олеся Гончара легковик «Mitsubishi» вискочив на зустрічну смугу руху і протаранив «Daewoo Nexia». Після цього водій першої машини вийшов на дорогу, забрав речі із кабіни і втік. Це ж зробили і двоє його пасажирів. Детальніше, дивіться в сюжеті.
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