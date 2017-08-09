На Львівщині помер військовий. ВІДЕО
На Львівщині помер військовий. ВІДЕО
Чоловік, який був у Пісках та Авдіївці, в рідних стінах наклав на себе руки. Богдану Богдановичу було всього 36 років. Чому пішов з життя – точно не береться сказати ніхто, побратими лише припускають – це міг бути посттравматичний синдром.
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