Київські поліцейські затримали банду авто-крадіїв. ВІДЕО

Зловмисники сканували сигналізацію автомобіля, а потім, з допомогою спеціального обладнання, проникали в середину машини, заводили двигун і більше цю автівку вже ніхто не бачив. Автоугонщики розробили цілу схему – викраденні машини планували потім перепродати. Та завадили поліцейські. Оперативникам вдалося розшукати злочинну групу.

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