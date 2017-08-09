Київські поліцейські затримали банду авто-крадіїв. ВІДЕО
Київські поліцейські затримали банду авто-крадіїв. ВІДЕО
Зловмисники сканували сигналізацію автомобіля, а потім, з допомогою спеціального обладнання, проникали в середину машини, заводили двигун і більше цю автівку вже ніхто не бачив. Автоугонщики розробили цілу схему – викраденні машини планували потім перепродати. Та завадили поліцейські. Оперативникам вдалося розшукати злочинну групу.
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