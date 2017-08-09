Жителі Луганщини за кілька тижнів почнуть дивитись українські телеканали. ВІДЕО

Про право на інформацію, а конкретно про право людей у сірій зоні нашої держави отримувати інформацію, власне, з усієї України. Телевізійна вежа у Бахмутівці за кілька тижнів почне забезпечувати населення Луганщини вітчизняними програмами – обіцяють у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення. Розраховують, що аудиторія українських телеканалів і радіостанцій у цьому прифронтовому регіоні зросте до 90 тисяч.

Телеканал ЧП.INFO