Жителі Луганщини за кілька тижнів почнуть дивитись українські телеканали. ВІДЕО
Жителі Луганщини за кілька тижнів почнуть дивитись українські телеканали. ВІДЕО
Про право на інформацію, а конкретно про право людей у сірій зоні нашої держави отримувати інформацію, власне, з усієї України. Телевізійна вежа у Бахмутівці за кілька тижнів почне забезпечувати населення Луганщини вітчизняними програмами – обіцяють у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення. Розраховують, що аудиторія українських телеканалів і радіостанцій у цьому прифронтовому регіоні зросте до 90 тисяч.
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