З’явилися неймовірні подробиці, як українець рятував австрійку від акули. ВІДЕО
З’явилися неймовірні подробиці, як українець рятував австрійку від акули. ВІДЕО
Українець у перший день свого відпочинку врятував австрійку від нападу білої акули. Підприємець з Ужгорода Михайло Волошин став героєм на весь світ. Але на цьому не все. Доки Махайло витягував дівчину із моря, заспокоювати та евакуйовувати людей взявся ще один українець, який відпочив у готелі.
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