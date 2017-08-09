З’явилися неймовірні подробиці, як українець рятував австрійку від акули. ВІДЕО

Українець у перший день свого відпочинку врятував австрійку від нападу білої акули. Підприємець з Ужгорода Михайло Волошин став героєм на весь світ. Але на цьому не все. Доки Махайло витягував дівчину із моря, заспокоювати та евакуйовувати людей взявся ще один українець, який відпочив у готелі.

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