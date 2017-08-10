У Вінниці озброєнні злочинці за тиждень пограбували три кредитні спілки. ВІДЕО
У Вінниці озброєнні злочинці за тиждень пограбували три кредитні спілки. ВІДЕО
У Вінниці озброєнні пістолетом невідомі впродовж тижня пограбували три кредитні спілки. Загалом, чоловіки нажились на 25 тисяч гривень. Гроші забирали у наляканих адміністраторів кредитних спілок. Та збройні напади зафільмували камери відеоспостережень. І вже скоро оперативники знайшли, де переховуються підозрювані.
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