У Вінниці озброєнні злочинці за тиждень пограбували три кредитні спілки. ВІДЕО

У Вінниці озброєнні злочинці за тиждень пограбували три кредитні спілки. ВІДЕО

06:30 10.08.2017

У Вінниці озброєнні пістолетом невідомі впродовж тижня пограбували три кредитні спілки. Загалом, чоловіки нажились на 25 тисяч гривень. Гроші забирали у наляканих адміністраторів кредитних спілок. Та збройні напади зафільмували камери відеоспостережень. І вже скоро оперативники знайшли, де переховуються підозрювані.

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