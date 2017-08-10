Квартирних крадіїв-іноземців затримали в Одесі. ВІДЕО

В Одесі на двох квартирних крадіїв стало менше. Їх затримали, майже «на гарячому», коли вони тікали з щойно обчищеної оселі. Крадіями виявилися два іноземці. У поліції розповідають, що в Одесі вони «попрацювали» не в одній квартирі.

Телеканал ЧП.INFO