Квартирних крадіїв-іноземців затримали в Одесі. ВІДЕО
Квартирних крадіїв-іноземців затримали в Одесі. ВІДЕО
В Одесі на двох квартирних крадіїв стало менше. Їх затримали, майже «на гарячому», коли вони тікали з щойно обчищеної оселі. Крадіями виявилися два іноземці. У поліції розповідають, що в Одесі вони «попрацювали» не в одній квартирі.
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